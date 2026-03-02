Serie C – Domani il Lanerossi Vicenza punta all’allungo ‘fatale’ sul Brescia conto il Trento

La trentesima giornata di Serie C Girone A si apre con un verdetto chiaro: la corsa per la promozione diretta è un affare a due, ma con un padrone assoluto. L’L.R. Vicenza si appresta a tornare in campo martedì 3 marzo alle 20:30 contro il Trento forte di un primato granitico, ma consapevole che il Brescia è più vivo che mai.

La vetta: Vicenza padrone, Brescia secondo di forza

Il weekend appena trascorso ha confermato lo strapotere delle prime due della classe. Il Vicenza ha espugnato il campo dell’AlbinoLeffe (0-1), salendo a quota 72 punti. Alle sue spalle, il Brescia ha risposto con una prova di forza, superando il Lecco per 3-1 e blindando il secondo posto a quota 56 punti. Ipotizzando un allungo di 3 punti e usando tutti i gesti scaramantici, il Lane si troverebbe ad 8 giornate dalla fine del campionato con 19 punti di vantaggio sulle Rondinelle e a quel punto il distacco sarebbe pressoché incolmabile.

Sebbene il distacco rimanga di 16 lunghezze, la vittoria dei bresciani tiene comunque accesa la fiammella della speranza, mentre il Lecco sembra ormai fuori gioco, fermo a 50 punti, ora tallonato proprio dal Trento (prossimo avversario del Vicenza) e dal Renate a quota 48.

Qui Vicenza: Rada suona la carica

In casa biancorossa l’entusiasmo è palpabile. Il centrocampista Armand Rada, che incontrerà molti suoi ex compagni nel match di domani, ha le idee chiare:

“Affrontiamo un Trento organizzato e intenso, ma la nostra motivazione è molto più alta: vogliamo vincere il campionato e questo passa proprio dalla partita di domani. Faremo il massimo per portare a casa i tre punti.”

Per la sfida al Menti, sono stati convocati i portieri Bianchi, Gagno e Massolo; i difensori Benassai, Cappelletti, Costa, Cuomo, Golin, Leverbe, Sandon e Vescovi; i centrocampisti Caferri, Cavion, Pellizzari, Rada, Talarico, Vitale e Zonta; e gli attaccanti Alessio, Capello, Morra, Rauti e Stückler.

Arzignano e la lotta per non affogare

Se in vetta si sogna, in coda si soffre. L’Arzignano ha ottenuto solo un punto (1-1) nello scontro diretto contro il Novara, restando pericolosamente vicino alla zona playout con 31 punti. La quindicesima posizione obbliga i giallocelesti a cercare punti pesanti nella trasferta di domani contro il Lumezzane per evitare di essere risucchiati da Pergolettese e Dolomiti Bellunesi, appaiate a quota 29.

Il programma della 30ª giornata (3 marzo)

Mentre il Vicenza ospita il Trento per l’allungo definitivo, il Brescia volerà sul campo dell’AlbinoLeffe per cercare disperatamente di accorciare. Occhi puntati anche su Lecco-Renate, sfida cruciale per stabilire le gerarchie all’interno della griglia playoff.