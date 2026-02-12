Lanerossi VICENZASPORT
12 Febbraio 2026 - 17.18

L.R. Vicenza, missione Serie B: fissate date e orari del calendario per la volata finale

REDAZIONE
Il Lanerossi Vicenza non si ferma più. Dopo la vittoria esterna contro la Pro Vercelli, i biancorossi di mister Fabio Gallo stanno letteralmente dominando il Girone A di Serie C. Con un vantaggio siderale sulle inseguitrici (oltre 15 punti di distacco da Union Brescia e Lecco), la promozione diretta in Serie B sembra ormai solo una questione di aritmetica.

Il club ha reso noto il programma gare per i mesi di marzo e aprile: sette sfide cruciali che potrebbero trasformare lo stadio “Romeo Menti” nel teatro di una festa attesa da anni.

Il Calendario dei Biancorossi

Il percorso verso la gloria passerà per alcuni scontri diretti di alto profilo e sfide contro squadre a caccia di punti salvezza:

DataOraPartitaNote
16/0320:30Vicenza vs Inter U23Posticipo serale contro i talenti nerazzurri.
21/0317:30Renate vs VicenzaTrasferta insidiosa contro una squadra d’alta classifica.
29/0314:30Vicenza vs Union BresciaBig match: sfida contro la seconda della classe.
03/0420:30Lecco vs VicenzaAltro scontro al vertice in un “Rigamonti-Ceppi” infuocato.
11/0417:30Vicenza vs NovaraRitorno al Menti contro i piemontesi.
19/0414:30Vicenza vs PergoletteseOccasione d’oro per blindare il primato in casa.
25/0420:30Triestina vs VicenzaIl “derby del Triveneto” che potrebbe valere il titolo.

Analisi del percorso

Il momento chiave sarà senza dubbio il “back-to-back” a cavallo tra marzo e aprile, quando il Vicenza affronterà in sequenza Union Brescia e Lecco. Uscire indenni da queste due sfide significherebbe, con ogni probabilità, poter festeggiare la promozione con largo anticipo, magari già nella gara casalinga contro la Pergolettese o nel suggestivo scenario del “Nereo Rocco” contro la Triestina il 25 aprile.

I numeri finora sono da record: ancora imbattuti in campionato e con una difesa che concede pochissimo. Il Lane ha “cambiato marcia” e la città di Vicenza è pronta a colorarsi nuovamente di biancorosso per il ritorno nel calcio che conta.

Curiosità: La sfida del 29 marzo contro l’Union Brescia è già stata cerchiata in rosso dai tifosi: vincere lo scontro diretto significherebbe dare il colpo di grazia definitivo al campionato.

