La grande festa per il Lane in Serie B: tutte le info

Una grande festa con squadra e tifosi nel cuore della città, in piazza dei Signori. È questo l’evento che sarà organizzato dal Comune di Vicenza, in collaborazione con il L.R. Vicenza, con il Centro coordinamento club biancorosso, con Videomedia e con Il Giornale di Vicenza, previsto domenica 29 marzo dopo la partita casalinga contro il Brescia, per festeggiare la vittoria del campionato e la matematica promozione in serie B.

L’iniziativa è stata presentata questo pomeriggio di fronte alla Basilica Palladiana, dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dall’assessore allo sport Leone Zilio, dal capitano del L.R. Vicenza Filippo Costa, dal direttore de Il Giornale di Vicenza Marino Smiderle, dal direttore generale di Videomedia Francesco Nicoli, e dai rappresentanti dei tifosi biancorossi Emanuele Arena, presidente del Centro coordinamento club biancorosso, e Federico Pesavento.

«Il tifo biancorosso ha accompagnato il Vicenza negli anni di gioia, ma anche negli anni di difficoltà – le parole del sindaco Possamai -. I tifosi ci sono sempre stati e quindi un momento in piazza era, secondo noi, necessario per celebrare questo momento. Oltre a questa festa stiamo cercando, insieme alla società e insieme ai tifosi, di mettere giù dei capisaldi rispetto alla città biancorossa: siamo qui davanti a quello che sarà fra pochi giorni lo store, in centro storico, del Vicenza. Tutti sappiamo da quanti anni era atteso uno spazio di questo tipo. C’è poi un percorso avviato con dei murales che vestano di biancorosso la città. Stiamo inoltre pensando a un’altra sorpresa legata alla famosa R del L.R. Vicenza. Da parte mia davvero un ringraziamento a tutti quelli che ci stanno lavorando. Non vedo l’ora di vedere la piazza domenica perché sono certo che sarà piena di tifosi in festa».

«La festa sarà questa domenica 29 marzo – spiega l’assessore Leone Zilio -. La data è stata scelta soprattutto dal fatto che la Lega Pro ha stabilito che quel giorno, allo stadio Menti, ci sarà la consegna della coppa. Sulle ali dell’entusiasmo del momento, quindi, e per richiesta di tutti i soggetti coinvolti, abbiamo deciso di organizzare questo evento in Piazza dei Signori, nel salotto buono della città. Ci sarò un palco allestito nella classica posizione in cui viene installato durante l’evento Vivo Verdi: è inoltre in fase di elaborazione in queste ore un piano di sicurezza e un piano di emergenza. Questa festa sarà a tutti gli effetti un grande evento, c’è dunque un tema di igiene ambientale, c’è un tema di posizionamento di cestini e quindi di spazzatrici che entrano a fine evento, di posizionamenti di transenne, di varchi e di mobilità. Anche perché di fatto tutto il centro storico sarà coinvolto da questa grande festa biancorossa».

«Ringrazio chiunque sia parte attiva nell’organizzazione di questa festa – commenta Arena -. L’obiettivo è quello di dare ai tifosi il giusto riconoscimento e celebrare alla grande una gioia nel luogo più bello di Vicenza, dopo lo stadio Menti. Sono davvero contento del fatto che riusciremo a regalare queste ulteriori gioie ai tifosi biancorossi, dopo quella che ci ha regalato la squadra e la società. Sin da ora chiediamo a tutte le persone che parteciperanno massimo rispetto perché piazza dei Signori merita questo: deve essere una festa, un momento di condivisione con la squadra e con i protagonisti della stagione, però con dei festeggiamenti che rispettino quello che è uno dei simboli principali di Vicenza. I club e i tifosi si sono sempre distinti per senso di appartenenza alla città, rispetto ed educazione, e chiediamo che questo possa avvenire anche domenica».

«La continuazione naturale dello stadio è questa piazza – il commento di Pesavento -. Il fatto che la cittadinanza e i tifosi possano vivere questo spazio in un momento di festa è una cosa da sottolineare».

«Io ringrazio i nostri telespettatori – l’intervento del direttore Nicoli – che in questa settimana e nella settimana scorsa ci hanno dato delle soddisfazioni incredibili, perché se siamo vivi è grazie a loro e a questa squadra che ci ha dato una soddisfazione che aspettavamo da tempo. Ed è bello festeggiarla qui, nel salotto buono della città, con i tifosi biancorossi. Una squadra infatti esiste se esiste il tifo, e i tifosi del Vicenza sono stati ancora una volta il dodicesimo uomo in campo. Vogliamo che questa festa sia un evento di grande tifo che noi manderemo in onda minuto per minuto, come abbiamo fatto lunedì scorso, con dei successi d’ascolto incredibili».

«In questa stagione strepitosa ogni volta che il Vicenza ha vinto abbiamo registrato un aumento dei lettori e delle copie vendute – ha spiegato il direttore Smiderle -, e questo rappresenta un indice di gradimento eccezionale per i vicentini. Ci sembrava giusto dunque, assieme a tutte le altre realtà coinvolte, di non far finire la festa dopo la bellissima sera della promozione matematica. Coinvolgeremo la città e la provincia in un festeggiamento ufficiale: sarà l’occasione per ringraziare la squadra che ha fatto un campionato straordinario».

«Voglio ringraziare tutte le persone che stanno lavorando per questa grande festa – ha concluso il capitano Costa -. So che è un lavoro complesso, so che c’è tanto da fare, ma sono sicuro che sarà una grande soddisfazione poi vedere questa piazza piena. Che poi era il mio sogno quando sono arrivato qua a Vicenza. Il mio obiettivo era quello di fare la festa in questa piazza e vederla colma di persone e di entusiasmo. Un po’ l’ho già assaporato lunedì sera, dopo la vittoria. Non vedo l’ora che sia domenica. Diciamo che quest’anno abbiamo preparato una bella torta e sono sicuro che con la serata di domenica, con la consegna della coppa e con la grande festa in piazza, ci metteremo la ciliegina sopra».

Il programma dell’evento prevede la partenza dallo stadio Menti, poco dopo la fine della partita con il Brescia (che inizierà alle 14.30 e che vedrà la consegna della coppa per la vittoria del campionato), della squadra biancorossa e delle dirigenza con un autobus scoperto. Il percorso del bus prevede il passaggio per corso Palladio, per poi arrivare e fermarsi di fronte a Palazzo Trissino. All’interno del municipio, in sala Stucchi, il sindaco Possamai e altri amministratori comunali, saluteranno i ragazzi di mister Fabio Gallo che, successivamente, si sposteranno in Piazza dei Signori attraverso la Loggia del Capitaniato.

Una piazza che sarà vestita a tinte biancorosse in occasione della grande festa: nel “salotto buono” della città, invasa pacificamente da migliaia di tifosi del Lanerossi, sarà infatti allestito un palco (lato ovest della piazza) dotato di maxischermo, dove la squadra salirà accompagnata da dirigenti e staff, per il meritato applauso dopo la trionfale vittoria del campionato e l’agognata promozione in serie B. Sono previsti interventi da parte dei giocatori, delle dirigenza e delle autorità, coordinati da uno speaker, oltre a un dj set che anticiperà l’evento.

Una volta conclusa la festa, indicativamente verso le 22 (anche se la musica verrà spenta alle 20), la squadra lascerà la piazza.