Poker Vicenza sul Cittadella. Il Lecco cade! Lane in fuga

In un “Menti” ribollente d’entusiasmo con oltre 11.000 spettatori, il L.R. Vicenza travolge il Cittadella per 4-1 e scappa via in classifica. La 23ª giornata segna forse il punto di svolta definitivo del campionato: mentre i biancorossi volano, il Lecco cade in casa sotto i colpi dell’Inter U23 (0-2), lasciando la capolista a un siderale +15.

Il match si sblocca nella prima frazione, ma è nella ripresa che succede di tutto in un turbinio di emozioni e ribaltamenti.

Il Vicenza spinge subito forte e al 48°, in pieno recupero passa in vantaggio: è Pellizzari a firmare l’1-0, capitalizzando la pressione dei padroni di casa. Il Cittadella prova a resistere, ma fatica a contenere le avanzate laterali di De Zen e compagni.

L’inizio della ripresa è da brividi. Il Cittadella rientra in campo con un piglio diverso e al 51′ trova il pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Anastasia.

La gioia granata dura però pochissimo: passano solo quattro minuti e al 55′ il Vicenza rimette la freccia con Stuckler, glaciale dal dischetto per il 2-1. Il Cittadella accusa il colpo e la squadra di Vecchi ne approfitta per chiudere i conti:

  • Al 77′, il subentrato Caferri cala il tris che mette in ghiaccio il risultato.
  • All’82′, il giovane Alessio mette il punto esclamativo firmando il definitivo 4-1 tra gli applausi scroscianti dello stadio.

Colpaccio dell’Inter U23: il Lecco va KO

La sorpresa di giornata arriva dal “Rigamonti-Ceppi”. Il Lecco, che inseguiva il Vicenza cercando di accorciare il gap, inciampa clamorosamente contro l’Inter U23. I nerazzurri espugnano il campo bluceleste con un secco 0-2, frenando bruscamente le ambizioni di rimonta della squadra di casa.

Per il Lecco si tratta di una sconfitta pesante, maturata in una serata dove la precisione sotto porta è mancata e la difesa ha sofferto le ripartenze veloci dei giovani talenti interisti.

L.R. VICENZA – CITTADELLA 4-1

  • 19′ Pellizzari G. (V)
  • 51′ Anastasia E. (C) – Rigore
  • 55′ Stuckler D. (V) – Rigore
  • 77′ Caferri L. (V)
  • 82′ Alessio F. (V)

Numeri del Match:

  • Possesso Palla: Vicenza 61% – Cittadella 39%
  • Tiri in porta: Vicenza 10 – Cittadella 4

La sconfitta interna del Lecco contro l’Inter U23 (0-2 firmato dai giovani nerazzurri) è il regalo perfetto per il Vicenza. Ora la vetta dista ben 15 lunghezze.

Classifica Serie C – Girone A (23ª Giornata)

Pos.SquadraPuntiGVNPGFGS
1L.R. Vicenza592318504113
2Lecco442313553015
3Brescia432312743114
4Inter U23372310762821
5Alcione Milano362311392616
6Cittadella362310672624
7Renate35239862522
8Trento342381053125
9Giana Erminio32238872322
10Lumezzane29237882528
11Pro Vercelli292385102433
12Novara272341542223
13Arzignano272376103235
14Ospitaletto26236892324
15Dolomiti Bellunesi252367102136
16AlbinoLeffe252367103136
17Virtus Verona1923310102232
18Pergolettese192347121933
19Pro Patria122326151641
20Triestina*12366112326

