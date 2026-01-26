Poker Vicenza sul Cittadella. Il Lecco cade! Lane in fuga
In un “Menti” ribollente d’entusiasmo con oltre 11.000 spettatori, il L.R. Vicenza travolge il Cittadella per 4-1 e scappa via in classifica. La 23ª giornata segna forse il punto di svolta definitivo del campionato: mentre i biancorossi volano, il Lecco cade in casa sotto i colpi dell’Inter U23 (0-2), lasciando la capolista a un siderale +15.
Il match si sblocca nella prima frazione, ma è nella ripresa che succede di tutto in un turbinio di emozioni e ribaltamenti.
Il Vicenza spinge subito forte e al 48°, in pieno recupero passa in vantaggio: è Pellizzari a firmare l’1-0, capitalizzando la pressione dei padroni di casa. Il Cittadella prova a resistere, ma fatica a contenere le avanzate laterali di De Zen e compagni.
L’inizio della ripresa è da brividi. Il Cittadella rientra in campo con un piglio diverso e al 51′ trova il pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Anastasia.
La gioia granata dura però pochissimo: passano solo quattro minuti e al 55′ il Vicenza rimette la freccia con Stuckler, glaciale dal dischetto per il 2-1. Il Cittadella accusa il colpo e la squadra di Vecchi ne approfitta per chiudere i conti:
- Al 77′, il subentrato Caferri cala il tris che mette in ghiaccio il risultato.
- All’82′, il giovane Alessio mette il punto esclamativo firmando il definitivo 4-1 tra gli applausi scroscianti dello stadio.
Colpaccio dell’Inter U23: il Lecco va KO
La sorpresa di giornata arriva dal “Rigamonti-Ceppi”. Il Lecco, che inseguiva il Vicenza cercando di accorciare il gap, inciampa clamorosamente contro l’Inter U23. I nerazzurri espugnano il campo bluceleste con un secco 0-2, frenando bruscamente le ambizioni di rimonta della squadra di casa.
Per il Lecco si tratta di una sconfitta pesante, maturata in una serata dove la precisione sotto porta è mancata e la difesa ha sofferto le ripartenze veloci dei giovani talenti interisti.
L.R. VICENZA – CITTADELLA 4-1
- 19′ Pellizzari G. (V)
- 51′ Anastasia E. (C) – Rigore
- 55′ Stuckler D. (V) – Rigore
- 77′ Caferri L. (V)
- 82′ Alessio F. (V)
Numeri del Match:
- Possesso Palla: Vicenza 61% – Cittadella 39%
- Tiri in porta: Vicenza 10 – Cittadella 4
La sconfitta interna del Lecco contro l’Inter U23 (0-2 firmato dai giovani nerazzurri) è il regalo perfetto per il Vicenza. Ora la vetta dista ben 15 lunghezze.
Classifica Serie C – Girone A (23ª Giornata)
|Pos.
|Squadra
|Punti
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|1
|L.R. Vicenza
|59
|23
|18
|5
|0
|41
|13
|2
|Lecco
|44
|23
|13
|5
|5
|30
|15
|3
|Brescia
|43
|23
|12
|7
|4
|31
|14
|4
|Inter U23
|37
|23
|10
|7
|6
|28
|21
|5
|Alcione Milano
|36
|23
|11
|3
|9
|26
|16
|6
|Cittadella
|36
|23
|10
|6
|7
|26
|24
|7
|Renate
|35
|23
|9
|8
|6
|25
|22
|8
|Trento
|34
|23
|8
|10
|5
|31
|25
|9
|Giana Erminio
|32
|23
|8
|8
|7
|23
|22
|10
|Lumezzane
|29
|23
|7
|8
|8
|25
|28
|11
|Pro Vercelli
|29
|23
|8
|5
|10
|24
|33
|12
|Novara
|27
|23
|4
|15
|4
|22
|23
|13
|Arzignano
|27
|23
|7
|6
|10
|32
|35
|14
|Ospitaletto
|26
|23
|6
|8
|9
|23
|24
|15
|Dolomiti Bellunesi
|25
|23
|6
|7
|10
|21
|36
|16
|AlbinoLeffe
|25
|23
|6
|7
|10
|31
|36
|17
|Virtus Verona
|19
|23
|3
|10
|10
|22
|32
|18
|Pergolettese
|19
|23
|4
|7
|12
|19
|33
|19
|Pro Patria
|12
|23
|2
|6
|15
|16
|41
|20
|Triestina*
|1
|23
|6
|6
|11
|23
|26