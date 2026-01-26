Poker Vicenza sul Cittadella. Il Lecco cade! Lane in fuga

In un “Menti” ribollente d’entusiasmo con oltre 11.000 spettatori, il L.R. Vicenza travolge il Cittadella per 4-1 e scappa via in classifica. La 23ª giornata segna forse il punto di svolta definitivo del campionato: mentre i biancorossi volano, il Lecco cade in casa sotto i colpi dell’Inter U23 (0-2), lasciando la capolista a un siderale +15.

Il match si sblocca nella prima frazione, ma è nella ripresa che succede di tutto in un turbinio di emozioni e ribaltamenti.

Il Vicenza spinge subito forte e al 48°, in pieno recupero passa in vantaggio: è Pellizzari a firmare l’1-0, capitalizzando la pressione dei padroni di casa. Il Cittadella prova a resistere, ma fatica a contenere le avanzate laterali di De Zen e compagni.

L’inizio della ripresa è da brividi. Il Cittadella rientra in campo con un piglio diverso e al 51′ trova il pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Anastasia.

La gioia granata dura però pochissimo: passano solo quattro minuti e al 55′ il Vicenza rimette la freccia con Stuckler, glaciale dal dischetto per il 2-1. Il Cittadella accusa il colpo e la squadra di Vecchi ne approfitta per chiudere i conti:

, il subentrato cala il tris che mette in ghiaccio il risultato. All’82′, il giovane Alessio mette il punto esclamativo firmando il definitivo 4-1 tra gli applausi scroscianti dello stadio.

Colpaccio dell’Inter U23: il Lecco va KO

La sorpresa di giornata arriva dal “Rigamonti-Ceppi”. Il Lecco, che inseguiva il Vicenza cercando di accorciare il gap, inciampa clamorosamente contro l’Inter U23. I nerazzurri espugnano il campo bluceleste con un secco 0-2, frenando bruscamente le ambizioni di rimonta della squadra di casa.

Per il Lecco si tratta di una sconfitta pesante, maturata in una serata dove la precisione sotto porta è mancata e la difesa ha sofferto le ripartenze veloci dei giovani talenti interisti.

L.R. VICENZA – CITTADELLA 4-1

19′ Pellizzari G. (V)

51′ Anastasia E. (C) – Rigore

55′ Stuckler D. (V) – Rigore

77′ Caferri L. (V)

82′ Alessio F. (V)

Numeri del Match:

Possesso Palla: Vicenza 61% – Cittadella 39%

Tiri in porta: Vicenza 10 – Cittadella 4

La sconfitta interna del Lecco contro l’Inter U23 (0-2 firmato dai giovani nerazzurri) è il regalo perfetto per il Vicenza. Ora la vetta dista ben 15 lunghezze.

Classifica Serie C – Girone A (23ª Giornata)