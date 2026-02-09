Serie C Girone A: Il Vicenza rallenta ma domina, bagarre totale in zona Play-off

Il campionato di Serie C entra nel vivo e la 25ª giornata ha regalato spunti di riflessione notevoli, confermando da un lato la “dittatura” tecnica della capolista e dall’altro un equilibrio quasi senza precedenti nel cuore della classifica.

Il “muro” della Dolomiti Bellunesi ferma la capolista

Il posticipo dell’8 febbraio tra L.R. Vicenza e Dolomiti Bellunesi si è concluso con un inaspettato 0-0. Sebbene il Vicenza mantenga un distacco rassicurante di 16 punti sulla seconda, questo pareggio interrompe una lunga striscia di vittorie consecutive. Il dato più impressionante rimane comunque la casella delle sconfitte: 0. Dopo 25 turni, il Vicenza si conferma una corazzata imbattibile, capace di gestire il ritmo del torneo con una maturità da categoria superiore, unica squadra professionistica ancora imbattuta in questa stagione.

Zona Play-off: Sette squadre in un fazzoletto

Se la vetta sembra ipotecata, la lotta per il miglior posizionamento nella griglia Play-off è un vero caos creativo.

Brescia (47 punti) e Lecco (45 punti) occupano i gradini più bassi del podio, ma entrambe hanno frenato in questo turno: il Brescia non è andato oltre lo 0-0 a Novara, mentre il Lecco è caduto pesantemente in casa contro la Pro Vercelli (0-2).

(47 punti) e (45 punti) occupano i gradini più bassi del podio, ma entrambe hanno frenato in questo turno: il Brescia non è andato oltre lo 0-0 a Novara, mentre il Lecco è caduto pesantemente in casa contro la Pro Vercelli (0-2). Subito dietro, troviamo un trio a quota 39 punti : Alcione Milano , Renate e Cittadella .

: , e . Il Trento (38 punti) insegue a una sola lunghezza grazie alla vittoria esterna per 1-2 sul campo della Pergolettese, confermando un ottimo stato di forma (3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 sfide).

Sorprese e cadute: Il caso Triestina e il crollo dell’Inter U23

Il risultato più roboante della giornata è senza dubbio il 4-1 della Triestina contro l’Inter U23. Nonostante la vittoria, la situazione dei giuliani resta drammatica a causa della decisione della federazione che ha inflitto loro ben -23 punti di penalizzazione, relegandoli all’ultimo posto solitario con soli 4 punti effettivi. Per l’Inter U23, questa sconfitta certifica un periodo di crisi profonda, con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite.

La lotta per non retrocedere

In coda, la Pro Patria (13 punti) ha dato segnali di vita con un pareggio per 2-2 contro l’Albinoleffe, ma la distanza dalla zona salvezza rimane siderale. Sopra di lei, la Virtus Verona (19 punti) e la Pergolettese (20 punti) continuano a faticare, rendendo la zona Play-out una trappola sempre più pericolosa.

Il Punto Statistico della 25ª Giornata