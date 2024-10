Landart: ecco il maxi ritratto dedicato a Kamala Harris

E’dedicata a Kamala Harris l’ultima opera di landart di Dario Gambarin: su un terreno agricolo di 27mila metri quadrati in provincia di Verona ha tratteggiato con trattore ed aratro un maxi-ritratto della candidata democratica alla Casa Bianca.

Gambarin ha scelto per la performance un campo di stroppie di grano trebbiato a Castagnaro (Verona), disegnando con l’aratro il volto di Harris a “mano libera”, senza aver prima tracciato il terreno.

Tra i volti finiti nella galleria landart di Gambarin, ci sono stati, in passato, Barak Obama, Hillary Clinton, ed anche Donald Trump.