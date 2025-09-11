La staffetta “Corri per la Pace” fa tappa a Bassano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Vice Sindaco Mariano Scotton ha accolto la corsa podistica a staffetta “Corri per la Pace”, promossa da US Acli Brescia, transitata a Bassano del Grappa come tappa di un percorso che attraversa l’Europa per sensibilizzare sui valori di pace, non violenza, legalità e diritti. L’iniziativa, giunta alla sua quattordicesima edizione, ha già toccato in passato città come Assisi, Ginevra, Sarajevo, Strasburgo, e Vienna, portando il suo messaggio attraverso le strade. Quest’anno, il percorso si è snodato dal 6 al 10 settembre, partendo da Aquileia e toccando Trieste, Lubiana e Gorizia, prima di giungere in città e proseguire poi alla volta di Brescia.