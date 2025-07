La Polizia di Stato denuncia per ricettazione quattro cittadini georgiani: uno in arresto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel pomeriggio di mercoledì 2 luglio Agenti del Settore Anticrimine e della Sezione Volanti del Commissariato di Bassano del Grappa hanno denunciato in stato di libertà quattro cittadini georgiani per il reato di “Ricettazione in concorso”.

Alle ore 12.20 di quel giorno, nel corso di mirati servizi preventivi di controllo del territorio attuati nell’hinterland bassanese, il personale del Commissariato ha proceduto, nel parcheggio del supermercato LIDL, a Cassola in via Valsugana, al controllo di due auto con targhe italiane, entrambe noleggiate nell’hinterland napoletano, una Alfa Romeo Stelvio ed una Peugeot 3008 con, a bordo, rispettivamente 2 cittadini stranieri di nazionalità georgiana.

A seguito della verifica è emerso che su entrambi i veicoli era presente un capiente zaino che conteneva, al suo interno, una busta artigianalmente modificata avente una schermatura in stagnola, appositamente creata per eludere i sistemi di controllo anti-taccheggio presenti negli esercizi commerciali. E’ stato rinvenuto anche svariato materiale utilizzato per l’igiene personale e vari articoli alimentari a lunga conservazione (ad esempio molteplici buste di frutta secca tipo pistacchi e noccioline, nonché pasta, ecc.) per un valore totale di circa 5.500 euro. Gli uomini non sapevano fornire idonea documentazione attestante la provenienza della merce rinvenuta.

I quattro cittadini georgiani sono stati accompagnati in Commissariato, la mmerce rinvenuta all’interno dei veicoli è stata sequestrata e i 4 sono stati denunciati: K.G. 47enne cittadino georgiano, residente a Napoli, M.M. 47enne cittadino georgiano, residente in Provincia di Napoli, K.B. 45enne cittadino georgiano, residente a Napoli, S.D. 35enne cittadino georgiano, in Italia s.f.d., ma di fatto proveniente dalla zona del napoletano, tutti con numerosi pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio e con precedenti specifici per furti presso esercizi commerciali.

Le indagini stanno proseguendo al fine di accertare la provenienza di quanto in sequestro.

A seguito di approfonditi accertamenti identificativi, il sedicente S. D. aveva a suo carico un provvedimento di Fermo di indiziato di delitto disposto dalla Autorità Giudiziaria di Salerno per reati della stessa indole; accertata l’attualità e la titolarità, è stato arrestato

Tutti i segnalati sono stati segnalati alla Divisione Anticrimine della Questura di Vicenza al fine di valutare la possibilità di emettere eventuale provvedimento del Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Cassola e Bassano del Grappa.