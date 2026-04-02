La Partita Doppia dell’Aldilà: come il Mercante ha Inventato il Purgatorio

Umberto Baldo

Qualche giorno fa, chiacchierando con un mio coetaneo, ragionavamo sul fatto che di alcune certezze che ci inculcavano da bambini al catechismo, come il Limbo ed il Purgatorio, non se parli più.

Sparite, come non fossero mai esistite.

La storia ci dice che non è così ovviamente.

Del Limbo magari ne parleremo un’altra volta; quanto al Purgatorio, ricordo che per secoli il confine tra la salvezza e la dannazione è stato un muro insormontabile.

Per secoli, l’aldilà cristiano è stato un aut-aut senza sfumature: o la luce del Paradiso o il gelo dell’Inferno; nel mezzo il nulla.

O eri un Santo o eri un Perduto.

In questo scenario, fin dagli albori per la Chiesa il denaro era “lo sterco del diavolo” e chi lo maneggiava — il mercante, il banchiere, l’usuraio — camminava sull’orlo dell’abisso.

Il corollario era che il prestito ad interesse era sempre peccato, per cui non a caso i principali banchieri europei dell’epoca erano ebrei, perché svolgevano un’attività considerata immorale dalla Chiesa.

Ma tra il XII ed il XIII secolo, mentre l’Europa scopriva il brivido del commercio sulle lunghe distanze, la Teologia dovette d’un tratto fare i conti con la realtà: la nuova classe borghese non voleva l’Inferno, e la Chiesa non voleva perdere i borghesi.

In altre parole la “mentalità contabile” della terra iniziò a scalare le mura del Paradiso.

Come ha magistralmente analizzato il grande storico Jacques Le Goff, il Purgatorio non è solo un’evoluzione teologica, ma una necessità economica.

La nuova classe borghese, e parlo in particolare dei mercanti. non poteva accettare che il proprio mestiere, pur utile alla società, portasse inesorabilmente dritto all’Inferno.

Serviva una “zona grigia”, un luogo dove il peccato non fosse una macchia indelebile, ma un debito da saldare.

Nacque così dalla mente dei Dottori della Chiesa il Purgatorio: una “via di mezzo” dell’aldilà per la classe media della terra (Concilio di Lione del 1274).

Rappresentò l’introduzione del tempo misurabile nell’eternità.

Se l’Inferno era un ergastolo, il Purgatorio era una pena detentiva riscattabile.

Era una sorta di “parcheggio” dell’oltretomba, pensato su misura per chi in terra non era stato un Santo, ma nemmeno un assassino: solo un uomo d’affari che si era sporcato le mani con la moneta.

Con il consolidarsi delle Banche e delle grandi Compagnie commerciali, il mercante porta con sé uno strumento rivoluzionario: la partita doppia.

Ogni operazione ha un “dare” ed un “avere”.

Questa forma mentis si trasferisce immediatamente alla Fede.

Il Peccato come Debito: ogni colpa commessa in vita diventa una cifra negativa nel registro divino.

L’Indulgenza come Credito: le preghiere, le elemosine e le donazioni alla Chiesa diventano versamenti per pareggiare i conti.

Il letto di morte del grande banchiere diventa un ufficio di compensazione.

Si lasciano palazzi, terre e fiorini d’oro, a conventi ed ospedali non solo per carità, ma per “comprare” tempo prezioso in Purgatorio, così scalando secoli di fiamme purificatrici.

Le grandi famiglie di banchieri, dai Medici ai Bardi, iniziarono a gestire l’anima come un portafoglio titoli.

Si finanziavano cappelle affrescate ed ospedali non solo per prestigio, ma come “moneta spirituale” versata per ridurre anni di “parcheggio” in Purgatorio.

Era una transazione perfetta: l’oro accumulato con l’usura veniva “lavato” e trasformato in tempo guadagnato per il Paradiso.

Tanto per dirne una, Padova gode della Cappella degli Scrovegni perché Enrico Scrovegni la fece costruire ed affrescare da Giotto proprio per espiare i peccati di usura del padre Reginaldo (che persino Dante aveva piazzato all’Inferno).

A questo punto, il quadro è completo: abbiamo visto come il commercio abbia creato un “buco” nella teologia, come la Chiesa l’abbia riempito con il Purgatorio, e come la contabilità dei mercanti abbia trasformato la fede in un bilancio di dare e avere.

Tuttavia, ogni sistema contabile rischia il gonfiamento artificiale.

Nel XVI secolo, la Chiesa di Roma, impegnata nella faraonica costruzione della Basilica di San Pietro, spinse questa logica al parossismo con la vendita delle indulgenze.

Non serviva più il pentimento sincero; bastava il tintinnio della moneta nella cassetta del predicatore Tetzel per far “volare l’anima dal Purgatorio in Paradiso”.

Fu qui che il sistema crollò.

Martin Lutero, monaco agostiniano, cresciuto in una sensibilità diversa, vide in questa “contabilità della salvezza” una bestemmia.

Per Lutero, la grazia di Dio non era una merce da banco, né il Purgatorio un ufficio postale dove spedire bonifici spirituali.

Affiggendo le sue 95 tesi, Lutero non colpì solo la corruzione del clero, ma dichiarò fallita l’intera banca dello spirito medievale.

Negando l’esistenza stessa del Purgatorio, egli riportò il Cristianesimo alla sua forma binaria originaria, rompendo per sempre l’equilibrio tra l’oro dei mercanti e le chiavi di San Pietro.

Il Purgatorio è stato il più grande compromesso della storia occidentale: ha permesso al capitalismo di nascere senza sentirsi maledetto.

Ma ci ricorda anche che, quando la fede diventa un registro contabile, finisce inevitabilmente per incontrare il suo “revisore dei conti”.

Per la Chiesa cattolica, quel revisore ebbe il volto duro di un monaco tedesco che non accettava sconti sulla salvezza.

Umberto Baldo

PS: ritengo indispensabile segnalare che per la Chiesa cattolica in realtà nulla è cambiato, e le prescrizioni del Concilio di Trento, secondo cui il Purgatorio esiste, come il Paradiso e l’Inferno, sono ancora valide.

Diciamo che se ne parla meno nelle prediche, perché oggi si tende ad insistere meno sull’aspetto punitivo, focalizzandosi invece sul Purgatorio come una condizione di “purificazione” e “amore” necessaria per entrare in Paradiso.