“La Città di Vicenza”, è in distribuzione il nuovo numero della rivista del Comune

Con i principali progetti e le opere realizzate in cittàIl nuovo numero di “La Città di Vicenza”, il notiziario dell’amministrazione comunale, è online, in edicola e in distribuzione negli sportelli comunali, nelle sedi delle circoscrizioni e della Biblioteca Bertoliana.Nella rivista si possono trovare i principali progetti e le opere realizzate dal Comune di Vicenza.Nel numero in distribuzione si parla del nuovo Largo Paolo Rossi, inaugurato lo scorso 23 settembre, nel giorno del compleanno dell’indimenticato campione e cittadino onorario di Vicenza; dell’investimento di 6 milioni di euro per l’asfaltatura di 14 chilometri di rete stradale cittadina, dal centro storico ai quartieri; del progetto del treno Alta velocità/Alta capacità che cambierà il disegno della città.E ancora, vengono presentati i finanziamenti ottenuti dalla città grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per lo sport, con 3,5 milioni di euro, e per la digitalizzazione del Comune, con 1,5 milioni di euro.Si approfondisce, inoltre, il tema delle nuove assunzioni entro l’anno: grazie al Piao, il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione, saranno assunti 86 nuovi funzionari in diverse categorie e profili, per migliorare sempre più la qualità dei servizi alla città.Il costo per l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la diffusione della rivista è completamente a carico dell’affidatario del servizio ed è, quindi, totalmente gratuito per i cittadini.Scarica la versione online sul sito del Comune: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/notiziariocomunalecittavicenza.php.