L.R. Vicenza – Esonerato Di Carlo, intesa vicina con Brocchi

Il LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Domenico Di Carlo, quale Allenatore Responsabile della Prima Squadra.

Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in seconda Claudio Valigi, il Preparatore Atletico Lorenzo Riela e il Collaboratore Tecnico-Match Analyst Martino Sofia.

Secondo indiscrezioni per guidare la panchina del Lane vi sarebbe il nome sarebbe quello di Brocchi, ex allenatore del Monza, che sarebbe già deciso a firmare un contratto fino a giugno con opzione. Nel pomeriggio è attesa la firma.

La Società desidera ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per l’impegno, la passione e l’attaccamento ai colori biancorossi.

Di Carlo è e sarà per sempre una bandiera di questo Club, per quanto dimostrato dapprima come giocatore sul campo e poi come allenatore in questi due anni”.