L.R. VICENZA – Bellich in biancorosso, amichevole con il Milan i 6 agosto

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla Lucchese 1905, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Marco Bellich.

Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025.

Bellich, difensore classe 1999, nella scorsa stagione è sceso in campo in 34 occasioni con la maglia della Lucchese, siglando una rete.

In precedenza, ha vestito la maglia del Novara, registrando 24 presenze e una rete, tra campionato e coppa.

Amichevole di prestigio per i biancorossi che, sabato 6 agosto alle ore 19:00, sfideranno il Milan, Campione d’Italia, allo stadio Romeo Menti.

Le informazioni relative all’apertura della prevendita dei tagliandi per assistere all’amichevole, verranno pubblicate nei prossimi giorni, sul sito www.lrvicenza.net e sui nostri canali social.