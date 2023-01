L.R. VICENZA – Arriva Iacobucci dal Südtirol

“La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dal FC Südtirol, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Iacobucci.

Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo a favore del club biancorosso.

Iacobucci, portiere classe 1991, vanta 195 presenze in Serie B con le maglie di Frosinone, Virtus Entella, Latina, Spezia e Siena, oltre a 33 presenze in Serie C con il Südtirol e 7 in Serie A con il Parma.