Momenti di tensione a Jesolo sabato notte alle 3 quando è scoppiata una rissa in Piazza Mazzini nella quale sono stati coinvolti circa 20 giovani. Probabilmente per futili motivi hanno iniziato a spintonarsi e picchiarsi . Sul posto sono stati chiamati i carabinieri ma al loro arrivo il gruppo si era già dileguato. Non risultano esserci feriti. Accertamenti sono in corso per identificare le persone coinvolte.