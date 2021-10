Isola: si schianta ubriaco, in macchina ha la droga e a casa 2.500 proiettili

Prima viene fermato per guida in stato d’ebbrezza; poi gli viene trovata della droga in macchina; quindi, durante la perquisizione della sua abitazione, gli vengono trovate circa 2.500 cartucce, quasi mille in più di quanto consentito dalla legge. A finire nei guai un 40enne di Isola Vicentina, denunciato dalla polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola per detenzione abusiva di munizioni e guida in stato d’ebbrezza, oltre che segnalato alla prefettura per consumo di sostanze stupefacenti. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I fatti sono accaduti intorno alle 12:30 di martedì. L’uomo stava percorrendo via Michelangelo a Isola Vicentina, quando, per cause in fase di accertamento, sarebbe uscito di strada, schiantandosi su una recinzione privata. Sul posto i vigili avevano trovato solo l’auto, ma dopo una breve ricerca sono riusciti a rintracciare il conducente. Il 40enne però si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, facendo scattare la denuncia per guida in stato d’ebbrezza; la patente gli viene ritirata e l’auto posta sotto sequestro. Nel veicolo, i vigili trovano un pacchetto contenente 10 grammi di cocaina. Disposta la perquisizione domiciliare, avvenuta con l’ausilio del cane anti droga dell’Unione, Buddy, in collaborazione con i carabinieri della stazione di Malo, nell’abitazione sono stati trovati 12 fucili e una pistola, detenuti regolarmente. Ad essere irregolare però era la quantità di munizioni: quasi 2.500, contro il massimo consentito dalla legge di 1.500.

L’uomo è stato quindi denunciato e le munizioni sequestrate. Il porto d’armi gli è stato sospeso e le armi sono state ritirate dai militari dell’Arma.