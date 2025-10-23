Irlanda in rivolta contro i migranti: terza notte di scontri a Dublino

Continuano le tensioni a Dublino, dove la polizia irlandese ha arrestato 23 persone durante la terza notte consecutiva di disordini nei pressi dell’hotel Citywest, una struttura che ospita richiedenti asilo nella zona ovest della capitale.

Gli scontri, iniziati nella serata di martedì 21 ottobre, sono esplosi dopo che un uomo di 26 anni è stato accusato di presunta aggressione sessuale su una bambina di 10 anni, avvenuta nelle vicinanze dell’hotel nelle prime ore di lunedì mattina. Il nome dell’imputato non è stato reso pubblico, come previsto dalle leggi irlandesi sui casi di violenza sessuale.

Durante la notte di martedì, centinaia di manifestanti si sono radunati davanti all’albergo, lanciando pietre, bottiglie, fuochi d’artificio, razzi e assi di legno contro gli agenti della Garda Síochána, che hanno risposto con un massiccio dispiegamento dell’unità antisommossa. Due poliziotti sono rimasti feriti — uno colpito alla testa da una bottiglia e un altro alla spalla — e sono stati trasportati in ospedale.

Le violenze hanno coinvolto anche l’area intorno alla fermata del tram Saggart Luas, dove si sono verificati diversi atti vandalici. Un veicolo della polizia è stato incendiato durante i disordini, mentre altri agenti sono stati colpiti dallo spray al peperoncino lanciato da alcuni manifestanti.

Nonostante l’avanzata della polizia con scudi e reparti antisommossa, la folla ha continuato a reagire. Molti dimostranti sono stati placcati e trattenuti mentre tentavano di fuggire, dopo essere rimasti intrappolati tra due cordoni di agenti poco dopo le 22.

Il ministro della Giustizia, Jim O’Callaghan, ha condannato con fermezza le violenze, parlando di «violenza criminale» e assicurando che gli arrestati «saranno incriminati, nominati e perseguiti senza sosta». Ha inoltre lodato l’intervento «professionale e proporzionato» della Garda.

La manifestazione di lunedì sera, la prima dopo la notizia dell’arresto, si era svolta senza incidenti gravi, ma la situazione è poi rapidamente degenerata. Una donna agente era già rimasta ferita martedì, riportando una lesione a un piede e venendo successivamente dimessa dall’ospedale.

Le autorità irlandesi hanno promesso una “risposta decisa” qualora le proteste violente dovessero continuare, mentre cresce la tensione politica e sociale attorno alla gestione dei centri di accoglienza e alla sicurezza nei quartieri che li ospitano.