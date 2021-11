Intervento sul ‘cielo’ dell’Olimpico

Nei prossimi giorni il Teatro Olimpico vedrà in azione un’equipe di restauratori che si occuperà di sostituire le bende applicate a protezione delle fessure che si sono create nel tempo, nel cielo sovrastante le scene scamozziane.

“E’ necessario intervenire ora, periodo in cui l’Olimpico non viene usato per spettacoli e attività serali, per sostituire i bendaggi che si sono deteriorati. Si tratta di un intervento non definitivo perché è in previsione un restauro complessivo del cielo e del soffitto, che richiederà tempi più lunghi, con l’utilizzo di un ponteggio complesso – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Celebron.

I lavori commissionati dal servizio lavori pubblici al Laboratorio di Restauro Endrizzi di Casale sul Sile, inizieranno lunedì 29 novembre e si protrarranno per una decina di giorni. L’obiettivo è concluderli entro l’11 dicembre, giorno di apertura al pubblico della mostra in Basilica Palladiana “La Fabbrica del Rinascimento” che porterà in città numerosi turisti interessati a visitare anche l’Olimpico.

Sarà necessario intervenire sul cielo sopra le prospettive che riproducono le vie di Tebe, realizzate da Vincenzo Scamozzi, posizionando tre trabattelli (a cura di Amcps), che serviranno prima per sostituire le bende in corrispondenza della via centrale e quindi per intervenire anche ai lati, in punti più decentrati e quindi meno visibili.

“Ci scusiamo fin d’ora con i visitatori che purtroppo, fra il 30 novembre e il 3 dicembre circa, saranno costretti ad ammirare l’Olimpico con la presenza delle strutture necessarie ad intervenire in particolare nella via centrale – precisa l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Nei giorni successivi, invece, il lavoro sarà concentrato nella vie laterali, e quindi le attrezzature saranno meno visibili. I restauratori cercheranno di concludere i lavori, salvo imprevisti, entro l’11 dicembre, giorno di apertura della mostra “La Fabbrica del Rinascimento” in Basilica palladiana che ci auguriamo porti visitatori anche negli altri siti museali della città. Verrà così restituito un Teatro Olimpico protetto da interventi puntuali a garanzia di una migliore conservazione, in attesa di poter agire in modo più completo”.

Lo spettacolo POP “Son et Lumière” sarà sospeso per tutta la durata dei lavori.