“Il Teatro Olimpico tra guerra e rinascita (1944-1948)”, sabato l’inaugurazione della mostra

La Biblioteca civica Bertoliana e la Fondazione Vajenti annunciano l’apertura della mostra “Il Teatro Olimpico tra guerra e rinascita (1944-1948)”, un percorso espositivo che racconta una delle pagine più delicate e straordinarie della tutela del patrimonio artistico vicentino durante la seconda guerra mondiale.L’esposizione verrà inaugurata a Palazzo Cordellina sabato 13 dicembre alle 11 e sarà aperta a ingresso gratuito fino al 18 gennaio 2026, dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (chiuso i lunedì, il 25 e il 31 dicembre e l’1 gennaio).«Siamo felici di riportare alla luce, in sinergia, due storie rimaste a lungo sepolte: il salvataggio delle scene scamozziane durante i bombardamenti e il tour dell’Olimpichetto dalla fine degli anni ‘40. Due vicende che raccontano un doppio impegno: da un lato la conservazione, dall’altro la valorizzazione di un luogo simbolo, capace di far parlare di Vicenza in tutto il mondo» – ha commentato l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin.«Con questa iniziativa – dichiara il presidente della Bertoliana, Alberto Galla -, realizzata in collaborazione con la Fondazione Vajenti, Vicenza rende omaggio a una delle più importanti testimonianze della civiltà rinascimentale e a quanti, in un momento oscuro della storia, dedicarono energie e competenze alla tutela di un patrimonio che oggi continua a parlare al mondo intero».Una città sotto i bombardamenti

Nel pieno del secondo conflitto mondiale, Vicenza subì ripetuti bombardamenti aerei che devastarono il suo patrimonio storico e architettonico. I raid del 1944 e 1945 distrussero il Teatro Verdi e il Teatro Eretenio e danneggiarono gravemente la Basilica Palladiana, privata della celebre copertura lignea. Tra i beni più vulnerabili figurava il Teatro Olimpico, ultimo capolavoro di Andrea Palladio (1580) e primo teatro stabile coperto dell’epoca moderna.Dopo il bombardamento del 2 aprile 1944, la sorte dell’Olimpico apparve subito preoccupante, specialmente per le sue parti più significative e fragili: le spettacolari scenografie lignee, facilmente incendiabili. Realizzate da Vincenzo Scamozzi per l’“Edipo Re” di Sofocle – lo spettacolo inaugurale del Teatro Olimpico nel 1585 – esse furono al centro di un’operazione di salvataggio tanto complessa quanto decisiva.



Le statue sotterrate, le scene smontate

Per salvare il Teatro Olimpico dal rischio dei bombardamenti, le statue furono sotterrate e le scenografie lignee di Scamozzi accuratamente smontate e trasferite al sicuro. Un’operazione che ne ha garantito la conservazione fino ai giorni nostri: il loro rimontaggio fu completato solo nel 1946, quando la città iniziò a ricostruire la propria identità culturale dalle macerie della guerra.



La mostra

La mostra ripercorre quei mesi critici, raccontando come il teatro sia sopravvissuto alla guerra e sia poi rinato più splendente di prima attraverso l’avventurosa operazione di salvaguardia delle scenografie di Scamozzi. Il percorso espositivo celebra la rinascita della sala teatrale di Palladio attraverso il cortometraggio “L’Olimpico” (1948), realizzato dal fotografo e regista vicentino Gianpaolo Vajenti, con la consulenza artistica dell’allora direttore della Biblioteca civica Bertoliana Antonio Marco Dalla Pozza, di Licisco Magagnato e Renato Ghiotto. Il film, della durata di circa 15 minuti, proiettato in loop, restituisce al pubblico la forza poetica e l’ingegnosità architettonica di questo luogo straordinario, testimoniando la volontà di rinascita culturale della città nel primo dopoguerra.Un racconto appassionante fatto di coraggio, creatività e amore per l’arte, attraverso fotografie, documenti e la proiezione del cortometraggio.”