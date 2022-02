Insediamento Mattarella – A Vicenza un incontro sulla Presidenza della Repubblica, ospiti Treu e Peluffo

“La Presidenza della Repubblica e la democrazia italiana”

Appuntamento Giovedì 3febbraio 2022 – ore 16.00 – Fondazione di Storia di Vicenza

L’incontro si svolge in contemporanea con la cerimonia d’insediamento di Sergio Mattarella. Tra i relatori il presidente del Cnel, Tiziano Treu e il consigliere della Corte dei Conti Paolo Peluffo, già addetto stampa al Quirinale.

“Se l’avessimo fatto apposta non ci saremmo riusciti. Certo, questa è un’occasione straordinaria per discutere di un argomento così importante per l’ordinamento repubblicano del nostro Paese, nello stesso momento in cui se ne celebra uno dei passaggi fondamentali”. Marcello Verga, presidente del Comitato scientifico della Fondazione di Storia di Vicenza, commenta così la coincidenza, del tutto casuale, che giovedì prossimo, 3 febbraio, con inizio alle 16.00, lo vedrà introdurre nel Salone d’Onore della Fondazione, in contrà San Francesco, 41, la conferenza sul tema “La Presidenza della Repubblica e la democrazia italiana”. L’incontro, infatti, si svolge inaspettatamente in contemporanea con la cerimonia d’insediamento di Sergio Mattarella al Quirinale. “Mercoledì – sottolinea Verga – si sarebbe dovuto svolgere quella di congedo del settennato e invece ci troveremo a commentare, praticamente in diretta, gli eventi che hanno portato alla situazione odierna che sentenziano l’attuale crisi dei partiti politici”. Tra i protagonisti del dibattito ve ne sono alcuni che hanno avuto modo di partecipare direttamente, in ruoli diversi, all’attività politica e parlamentare. È il caso di Tiziano Treu, presidente onorario della Fondazione di Storia, più volte ministro e attualmente presidente del Cnel, ma anche di Paolo Peluffo, consigliere della Corte dei Conti, che i palazzi del potere li conosce bene essendo stato addetto stampa del presidente Carlo Azeglio Ciampi al Quirinale e sottosegretario alla presidenza del consiglio con Mario Monti al Chigi. Discuteranno con loro Agostino Giovagnoli, docente di Storia contemporanea all’Università “Sacro Cuore” di Milano, esperto di storia politica italiana e componente dell’Istituto “Luigi Sturzo” e Alberto Melloni docente di Storia del Cristianesimo e segretario della Fondazione di scienze religiose di Bologna. L’accesso in sala è gratuito, ma è richiesto il Green Pass. La conferenza potrà essere seguita in diretta sui canali facebook e youtube della Fondazione.