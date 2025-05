Incidente stradale a Palma di Majorca: muore coppia in vacanza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una coppia di Bassano del Grappa, Ottorino Lelio, di 74 anni e Ileana Onisto, di 77, sono morti per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto mercoledì scorso a Palma di Majorca. Lo rende noto oggi il Giornale di Vicenza. coniugi erano appena giunti nell’isola per trascorrere un periodo di vacanze assieme al figlio Tiziano, di 46 anni. Erano saliti su un’automobile a noleggio, con il figlio al volante. Sull’autostrada MA-13, dopo località di La Puebla, la vettura si è scontrata frontalmente con un furgone, che si è ribaltato, finendo sul ciglio della carreggiata. Il figlio ha riportato contusioni e ferite non gravi, mentre il padre è morto poco dopo il ricovero all’ospedale per traumi alla testa. La moglie è deceduta il giorno successivo. Le salme dei due coniugi sono ancora sull’isola spagnola, in attesa del rimpatrio.