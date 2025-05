Incidente in moto: muore 3 giorni dopo lo schianto (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Non ce l’ha fatta Simone Mazzocchin, il 27enne di Cartigliano che sabato scorso alle ore 17:50 circa in via Montegoggio a Breganze è uscito di strada con la sua moto Honda Cbr 1000. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente: dopo 3 giorni di lotta in ospedale al San Bortolo, il giovane è morto la notte scorsa. Lo rende noto il consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino.