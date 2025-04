Incendio sul tetto di un edificio dopo lo scoppio di una bombola (FOTO)

Alle ore 14:50 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Generale Framarin a Gambellara per un incendio che ha coinvolto la copertura di un edificio di circa 200 mq adibito a ricovero attrezzi, seguito dallo scoppio di una bombola di GPL. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme sono divampate per cause ancora in corso di accertamento, durante lavori di manutenzione per la posa della guaina catramata sulla copertura dell’edificio.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Vicenza, Arzignano e con i volontari di Thiene e nell’immediato anche dal distaccamento di Caldiero, sono intervenuti con tre autopompe, tre autobotti, un’autoscala per un totale di 24 operatori nel momento di massimo impiego. L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse all’intera struttura.

Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio e le valutazioni tecniche da parte del funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco.