CINEMA - SERIE TV
10 Febbraio 2026 - 18.44

Box office: Muccino resta in vetta

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Ancora soddisfazione per il cinema italiano con tre film sul podio del box office del fine settimana secondo i dati Cinetel ripresi da Ansa Cinema.

Gabriele Muccino resta in vetta per il secondo weekend con il suo nuovo film ‘Le cose non dette’, con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, con 1.701.942 euro , per un bottino complessivo di 4.411.615 euro.A completare il podio due new entry: seconda è la commedia gialla ‘Agata Christian – Delitto sulle nevi’ di Eros Puglielli con Christian De Sica, con 1.490.655 euro (1.530.863 con le anteprime), terza quella di e con Antonio Albanese, ‘Lavoreremo da grandi’, con 783.062 euro.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Box office: Muccino resta in vetta | TViWeb Box office: Muccino resta in vetta | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy