Box office: Muccino resta in vetta

Ancora soddisfazione per il cinema italiano con tre film sul podio del box office del fine settimana secondo i dati Cinetel ripresi da Ansa Cinema.

Gabriele Muccino resta in vetta per il secondo weekend con il suo nuovo film ‘Le cose non dette’, con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, con 1.701.942 euro , per un bottino complessivo di 4.411.615 euro.A completare il podio due new entry: seconda è la commedia gialla ‘Agata Christian – Delitto sulle nevi’ di Eros Puglielli con Christian De Sica, con 1.490.655 euro (1.530.863 con le anteprime), terza quella di e con Antonio Albanese, ‘Lavoreremo da grandi’, con 783.062 euro.