INAUGURATA LA BRETELLA DELL’ALBERA: FINE DI UN INCUBO, SVOLTA NELLA VIABILITÀ VICENTINA (VIDEO)

In aggiornamento (nel video il discorso del sindaco Giacomo Possamai)

Inaugurata stamane a Vicenza il primo stralcio – primo tronco del completamento della Tangenziale di Vicenza, il più importante perché permette al traffico veicolare, soprattutto quello pesante, di bypassare Vicenza. Lungo 5,3 km (oltre 70 milioni di euro di costo) che collega Vicenza Ovest con Costabissara. ricordiamo che l’iter è stato avviato nel 1988 con variante approdata in Consiglio ed i lavori sono stati affidati nel 2018.

Appuntamento per le autorità nei pressi della rotatoria di via del Sole. Presente il governatore del Veneto Luca Zaia, la vicepresidente De Berti, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il presidente della Provincia Andrea Nardin e dell’amministratore delegato Anas Aldo Isi. Presenti anche gli ex sindaci Hullweck e Variati, assente Rucco.