In fiamme un materasso: era in una casa disabitata (FOTO)

Poco prima delle 19:30 di ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Alpini all’incrocio con la SP24 Via Torrossa a Camisano Vicentino, per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione disabitata con annesso laboratorio. Nessuna persoan è rimasta ferita.

Le squadre accorse da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte l’autoscala e 9 operatori hanno prontamente spento le fiamme di un materasso e dei cartoni abbandonati all’interno della struttura, che hanno prodotto una notevole quantità di fumo.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa un’ora.