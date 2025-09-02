CRONACA
2 Settembre 2025 - 8.57

In fiamme un garage a Cassola

REDAZIONE
Nel pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco del Comando di Vicenza sono intervenuti a Cassola per un incendio garage, nessun ferito.
I vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa sono accorsi con 5 operatori e due automezzi in via Portile per un incendio garage, Il fumo e le fiamme sono state individuate provenire da una batteria mediante l’utilizzo di una termocamera in dotazione ai VVF.
La zona è stata poi messa in sicurezza trasportando all’esterno la batteria e ricoprendola con sabbia per renderla innocua.
Le operazioni per la risoluzione dell’intervento e la messa in sicurezza sono durate più di un’ora, le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

