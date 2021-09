In bici con coltello: denunciato 23enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Domenica pomeriggio, in Via Nino Bixio, le Volanti della Questura hanno proceduto al controllo di un extracomunitario che, in sella alla sua bici, alla vista della Polizia si è defilato repentinamente.

Immediato il controllo all’uomo che, fermato dall’Equipaggio, è subito andato in escandescenza.

Gli Agenti, quindi, dopo aver ricevuto le sue generalità lo hanno invitato a calmarsi ma questi, in preda ad un attacco di rabbia, ha iniziato a denudarsi.

A fatica gli Operatori hanno evitato che si spogliasse del tutto dei suoi abiti e proprio durante il tentativo di riportare l’uomo alla calma è emerso che nella tasca dei pantaloni occultava in coltello a serramanico.

Condotto negli uffici di Viale Mazzini, O.J, NIGERIANO CLASSE 98, è stato deferito in stato di libertà per i reati di resistenza a p.u. e porto abusivo di arma.