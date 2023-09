Immagini apocalittiche dalla città di Derna (Libia) dopo l’alluvione

Sotto i video provenienti da Derna (fonte France 24 e TF1) dopo l’alluvione.

L’acqua è scomparsa, rimane solo il fango visibile a perdita d’occhio. In un distretto di Derna, in Libia, colpito da devastanti inondazioni dopo la tempesta Daniel di domenica, la strada è completamente scomparsa e solo pochi edifici sono ancora in piedi. Nelle immagini satellitari di questa città costiera, scattate prima e dopo il disastro naturale e visibili nel rapporto all’inizio di questo articolo, l’entità del danno parla da sola.

Secondo il governo sono morte almeno 3.800 persone che vivevano in questa città di 100.000 abitanti.