Il vicentino Pellizzaro vicepresidente dell’IYDU (International Young Democrat Union)

Forza Italia Giovani è lieta di annunciare l’elezione di Roberto Pellizzaro a Vicepresidente cooptato dell’ IYDU (International Young Democrat Union), organizzazione internazionale che riunisce i partiti conservatori e moderati di tutto il mondo e che si pone come obiettivo la diffusione dei principi democratici, dello stato di diritto e della libertà individuale e personale.

Forza Italia Giovani continua ad essere presente sui grandi tavoli internazionali, come anche quello dello YEPP (Giovani del Partito Popolare Europeo) per poter dibattere e presentare idee sulle questioni globali, in particolar modo in un periodo di grande crisi come quelle dell’Afghanistan, della ripresa economica in seguito alla pandemia da Coronavirus, e in un momento di riassestamento multilaterale dove l’Italia deve ritrovare la propria centralità.

“Ringrazio il Coordinatore Nazionale di Forza Italia Giovani Marco Bestetti, il Segretario Internazionale Marco Parroccini, il Vicepresidente uscente IYDU Carlo De Romanis e i colleghi del Tavolo esteri, oltre ai colleghi di lavoro internazionali, per questo importante atto di fiducia. Sono pronto a lavorare a nome di Forza Italia Giovani su questa piattaforma internazionale per presentare le proposte di cui il nostro movimento si fa promotore da anni e di dare visibilità alle idee del centrodestra italiano” ha dichiarato Pellizzaro.

La presenza sui tavoli internazionali di dibattito, discussione e condivisione del sapere, sono fondamentali per la crescita di Forza Italia e per fornire al Paese, le soluzioni di cui ha bisogno, e di aprire una propria visione sul mondo in maniera, chiara, corretta e propositiva.