Il Veneto ha la nuova giunta: ecco tutti gli assessori

La nuova Giunta regionale del Veneto è stata ufficializzata dal presidente Alberto Stefani, che ha completato la squadra di governo regionale indicando assessori politici e tecnici, con l’obiettivo di garantire continuità amministrativa e allo stesso tempo introdurre nuove competenze nei settori chiave.

Alla Sanità è stato chiamato Gino Gerosa, figura tecnica di alto profilo, considerata una scelta di garanzia per uno dei comparti più delicati della Regione. Le Attività produttive e lo sviluppo economico sono state affidate a Massimo Bitonci, mentre Marco Zecchinato ha ricevuto le deleghe alle Infrastrutture e all’urbanistica. Al Sociale, con competenze che includono anche sport e politiche per l’abitare, è stata nominata Paola Roma.

Confermata Valeria Mantovan, che mantiene le deleghe a istruzione, formazione e lavoro, mentre il Bilancio è stato assegnato a Lucas Pavanetto, che assume anche il ruolo di vicepresidente della Giunta. L’Agricoltura e le politiche per le aree montane sono state affidate a Dario Bond. Filippo Giacinti segue trasporti e mobilità, mentre Diego Ruzza ha ottenuto le deleghe a turismo e cultura. Completa la squadra Elisa Venturini, in quota Forza Italia, con competenze ambientali e di protezione civile.

La Giunta rispecchia gli equilibri della maggioranza di centrodestra, con una presenza prevalente di Fratelli d’Italia, seguita dalla Lega e da Forza Italia, affiancate da un innesto tecnico. Il presidente Stefani ha sottolineato come la squadra sia stata costruita puntando su esperienza amministrativa, conoscenza del territorio e capacità di affrontare le principali sfide del mandato, dalla sanità allo sviluppo economico, dalle infrastrutture al welfare.

L’avvio dei lavori è previsto nei prossimi giorni, con le prime delibere attese già nelle settimane iniziali di attività della nuova Giunta.