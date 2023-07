Il sindaco riceve a Palazzo Trissino il presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte

Il presidente di Anci Veneto Mario Conte si è recato oggi a Palazzo Trissino per una visita di cortesia al nuovo sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Conte era accompagnato dall’amministratore unico di Anci SA, Enzo Muoio.“Ho accolto con molto piacere Mario Conte – ha detto al termine il sindaco Possamai – non solo nella sua veste di presidente di Anci Veneto, ma anche come sindaco di Treviso, perché credo fermamente che una solida rete tra le città possa portare grande beneficio ai nostri territori. Per questo motivo mi sono già confrontato con i primi cittadini di Verona e Padova ed intendo incontrare presto anche gli altri sindaci dei capoluoghi del Veneto.

Sebbene proveniamo da percorsi politici differenti – ha proseguito Possamai – sono certo che con Conte lavoreremo bene insieme per lo sviluppo delle nostre città.

Del resto Vicenza e Treviso hanno molte cose che le uniscono, a partire dalla dimensione, dalla qualità della vita e dai tessuti culturale e produttivo. Oggi le due città sono più “vicine” grazie alla Pedemontana e mi auguro che lo saranno ancor di più anche sotto il profilo del trasporto pubblico. Con Conte ho avuto modo di parlare di tanti temi – ha concluso il sindaco – tra cui il principale è stato sicuramente quello dei migranti su cui condividiamo l’idea che debba essere evitata in ogni modo la creazione di nuovi hub”.