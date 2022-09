Il sindaco di Torri di Quartesolo indagato per l’alluvione del 2020

A darne notizia è il sindaco stesso con un breve messaggio sulla propria pagina Facebook. Diego Marchioro ha ricevuto due informazioni di garanzia per omissione in atti d’ufficio e creazione e continuazione di pericolo. Scrive Marchioro: «Sono soggetto, in sostanza, a un’indagine per i fatti alluvionali del 2020 accuse dalle quali intendo difendermi con decisione, confidando nel buon lavoro della giustizia».

Tutto risale all’alluvione del dicembre 2020 quando esondò il Tesina e parte del paese fu invasa dall’acqua. L’informazione di garanzia deriverebbe da un esposto depositato da 150 cittadini dopo i fatti. Cittadini che hanno subito danni quantificati in 2 milioni di euro e mai risarciti. In seguito all’esondazione per quasi tre giorni alcuni quartieri (in particolare il quartiere dei Pini, dove alcuni residenti furono evacuati) furono in grave difficoltà.

Subito partirono le polemiche con le minoranze che attaccarono Marchioro il quale dichiara al Corriere del Veneto di aver passato una vita a difendere Torri dal Tesina, sia come amministratore, sia come volontario. Ricorda anche che la situazione era sempre stata monitorata, venne chiuso il ponte, vennero installate paratie e venne mobilitata la protezione civile già dalla vigilia del cedimento che non era prevedibile

Con Marchioro sono informati anche Giovanni Paolo Marchetti, direttore del Genio civile di Vicenza; Francesco Norbiato, funzionario del Genio presso la Regione Veneto; Silvio Parise, presidente del Consorzio Alta pianura veneta; Paolo Ambroso, funzionario del settore idraulico della Regione; Alberto Visentin, funzionario del Consorzio; Helga Fazion, Cio del Consorzio; e Fabio Balasso, dipendente di Alta pianura veneta.