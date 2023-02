TORRI DI Q.LO – Donna aggredita e ferita al volto con un coltello mentre passeggia col cane: si cerca l’aggressore

Una donna di 30 anni di Torri di Quartesolo è stata aggredita e sfregiata al volto da un uomo mentre stava camminando con il proprio cane lunedì pomeriggio attorno alle 14.30 lungo la pista ciclopedonale di Torri. La notizia è riportata in forma completa nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. Fortunatamente le ferite sono superficiali (per lei una prognosi di 7 giorni) ma è caccia all’uomo che l’ha aggredita. Quest’ultimo sarebbe sbucato dal nulla e avrebbe cominciato a menare fendenti con un coltellino svizzero, senza alcun motivo, colpendola di striscio. Le ha poi sferrato un pugno e si è dileguato, senza rubare nulla, forse messo in fuga dal cane.

La vittima ha subito chiamato i carabinieri che hanno subito avviato le indagini.