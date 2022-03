Il sindaco di Venezia Brugnaro ospiterà 5 profughi ucraini

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ospiterà cinque profughi dall’Ucraina, nella propria abitazione di Mogliano Veneto. Non solo, il Comune avrebbe messo a disposizione circa 70 posti in immobili di proprietà o delle fondazioni afferenti. Brugnaro accoglierà due donne e i loro tre figli, che vivranno proprio nella sua abitazione, non in un appartamento di proprietà

Ha dichiarato che staranno con la sua famiglia e i suoi bambini