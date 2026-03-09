Il Nepal stupisce il mondo: un rapper sta diventando primo ministro

In Nepal sta accadendo qualcosa di raro nella politica mondiale: un rapper potrebbe diventare il prossimo primo ministro. Balendra Shah, conosciuto da milioni di giovani con il nome d’arte Balen, è sulla strada per guidare il governo dopo una vittoria elettorale che sta scuotendo l’intero sistema politico del Paese himalayano.

Il suo partito, la Rastriya Swatantra Party (RSP), fondato appena quattro anni fa, ha ottenuto un risultato travolgente nelle elezioni parlamentari. I dati preliminari indicano che la formazione potrebbe arrivare vicinissima alla maggioranza dei due terzi nel Parlamento di Nepal, un risultato rarissimo nel sistema politico del Paese.

Un rapper contro l’establishment

Shah, 34 anni, non è un politico tradizionale. Prima di entrare in politica era noto come rapper e attivista urbano, diventando poi sindaco della capitale Kathmandu. La sua popolarità è cresciuta soprattutto tra i giovani, stanchi di corruzione, disuguaglianze e decenni di governi fragili basati su coalizioni instabili.

La sua ascesa ha travolto l’élite politica. Nel collegio di Jhapa 5 ha sconfitto l’ex primo ministro KP Sharma Oli, uno dei leader più influenti della vecchia classe dirigente. Anche altri nomi storici della politica nepalese sono stati battuti da candidati del suo partito.

Secondo gli analisti, è un vero terremoto politico: per la prima volta da decenni gli elettori sembrano aver voltato pagina.

La spinta della generazione Z

Il risultato elettorale è stato fortemente influenzato dalle proteste giovanili esplose lo scorso anno contro corruzione e inefficienza dello Stato. Molti giovani hanno votato per la prima volta e diversi candidati sotto i 30 anni sono riusciti a entrare in Parlamento.

Tra questi c’è Prashanta Uprety, 25 anni, il più giovane deputato eletto. In totale almeno dodici parlamentari under 30 hanno conquistato un seggio con il voto diretto.

La nuova ondata politica include anche giovani figure femminili come Nisha Dangi e Shovita Gautam, entrambe 29enni, rielette con un forte sostegno popolare.

Un Paese che cambia

Il successo di Shah rappresenta la risposta di un Paese stanco delle vecchie dinamiche di potere. In Nepal circa 2.000 persone emigrano ogni giorno per cercare lavoro all’estero e le rimesse costituiscono oltre un quarto dell’economia nazionale.

Molti elettori chiedono ora riforme concrete: più lavoro interno, meno corruzione e infrastrutture migliori.

Le sfide del nuovo governo

Se il risultato finale sarà confermato, Shah diventerà il più giovane primo ministro della storia democratica del Nepal. Ma l’entusiasmo popolare porta con sé aspettative enormi.

Il nuovo governo dovrà affrontare riforme economiche urgenti, indagini sulla corruzione della vecchia classe politica e una situazione internazionale complessa, oltre alla gestione di milioni di lavoratori nepalesi all’estero.

Per molti osservatori, la vittoria del rapper-politico segna l’inizio di una nuova fase nella storia del Paese: un passaggio di testimone tra generazioni che potrebbe cambiare il volto della politica nepalese.