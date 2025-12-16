Il Lane e il bignè alla Crema… e ora la Triestina

di Renzo Cornolò

Giornata più difficile del previsto a Crema. Il Vicenza si complica la vita non riuscendo a superare i giallo blu nel primo tempo, ma neppure nella prima mezz’ora del secondo pur essendo in superiorità numerica per la doppia ammonizione di Lambrughi al 41esimo del primo tempo.

La Pergolettese ci stava confezionando un bel cabarèt di paste indigesto, ma fortunatamente il giovane Pellizzari entrato al 27esimo del secondo tempo ci ha messo solo 5 minuti a rimandarlo al mittente tenendo per sè solo il bignè giusto, quello col ripieno alla crema più gustosa, la stessa che delizia i palati di tutti i tifosi e porta a casa i 3 punti. Probabilmente il valdagnese (Pellizzari) era solito ad andare in pasticceria fin da piccolo, perché per scegliere quello giusto dopo soli 5 minuti ci vuole occhio e esperienza da surclassare perfino il miglior pasticcere di Bake off Italia. Per questo il suo primo gol col Vicenza (e tra i professionisti) lo ha voluto confezionare proprio a Crema

Nel primo tempo ci avevamo provato con le due rovesciate di Alessio e Stuckler e pure nel secondo tempo abbiamo insistito con molte occasioni purtroppo non andate a buon fine. Sembrava una partita stregata dove la palla non voleva proprio entrare, ma l’arrivo del buongustaio di Valdagno ha messo d’accordo tutti a poco più di 10 minuti dal 90esimo celebrando cosi una nuova vittoria in trasferta che tiene il Brescia a meno 13, allunga sia sul Lecco a meno 12 che sul Cittadella ora a meno 17.

Anche se eravamo senza Rauti (febbre) e Costa (squalificato) la partita avrebbe potuto mettersi subito in discesa, ma cosi non è stato e abbiamo dovuto aspettare il 76esimo per legittimare la giusta vittoria. La squalifica di Costa subìta la scorsa domenica alimenta la domanda che in molti si pongono e cioè: serve un giocatore che possa far rifiatare l’esterno o come si dice ora il braccetto?

Il mercato ormai è vicino e tra non molto sapremo se il DS Zamuner reputerà necessario un altro giocatore in quel ruolo o se ci si può adattare con i giocatori che ci sono. Piena fiducia a Zamuner che finora ha agito molto bene e quindi qualsiasi decisione prenda nel mercato, se si continua a vincere, avrà ragione lui.

LA PROSSIMA AVVERSARIA La Triestina.

Sportivamente non è mai corso buon sangue, ma da bravi “vicini regionali” scorre sempre molto vino sia a Trieste che qui all’ombra dei Berici. Se l’inno del Vicenza recita che “a tutti quanti noi daremo del vin e anche stasera torneremo insachetà”, una vecchia e famosa canzone (molto famosa negli anni60/70, da riscoprire oggi) di Lelio Luttazzi intitolata “el can de Trieste” recita che: “solo davanti a un fiasco de vin quel fiol d’un can fa e feste, perché l’è un can de Trieste e ghe piase el vin”.

Il simbolo del Lane è il gatto e tornando “insachetà” farà a gara col can de Trieste per vedere chi regge di più e sarà più lucido per vincere la partita.

I Triestini stanno giocando un campionato anomalo, partiti con 23 punti di penalizzazione puntano al penultimo posto (che ora dista 14 punti) per disputare i play out nell’impresa titanica di riuscire a salvarsi. Ma attenzione, non basterà agli alabardati triestini arrivare penultimi per disputare i play out perché, oltre a ciò, la distanza dal quint’ultimo posto (avversaria della penultima) non deve essere maggiore di 8 punti. Vengono dalla rotonda vittoria per 5 a 2 contro l’Albinoleffe e quindi il nostro micio deve restare sempre “su co e recie” e non dar mai nulla per scontato, continuando cosi come finora ci ha abituato.