Il caso delle molestie in Regione: sospensione per Formaggio

Milena Cecchetto, ex sindaco di Montecchio Maggiore e ora consigliere regionale della Lega non entra nel dettaglio su quanto è successo con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Sentita dal Gazzettino e dal Corriere del Veneto ribadisce che si tratta di una molestia vera e propria. Parla poi in maniera sincera di quanto ha provato e di comprendere cosa provano e come reagiscono le donne di fronte alle molestie, quando scatta un meccanismo di involontaria minimizzazione, di autoprotezione che spinge a bloccarsi, a non denunciare. Rileva anche l’ampia e assoluta solidarietà arrivata da ogni parte. Riferisce di comprendere le difficoltà delle donne proprio perché lei da sindaco le invitava a denunciare e parla di sentimenti di “delusione, alla amarezza, alla mortificazione, all’avvilimento. E infine alla rabbia”.

Su Joe Formaggio riferisce al Gazzettino di una ‘esuberanza nota’ e di una serie di molestie, “più subdole e molto meno evidenti di ieri, ma continuative. Da almeno due anni”.

Qui sotto la comunicazione di ieri del consigliere Joe Formaggio. Scattano intanto i provvedimenti del partito Fratelli d’Italia: Formaggio è sospeso dal ruolo di componente del coordinamento provinciale di Vicenza e di quello regionale. In caso emergessero comportamenti più gravi, riferisce il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, il partito sarebbe pronto a prendere provvedimenti più gravi, come l’espulsione.

Joe Formaggio: Sono molto dispiaciuto per l’imbarazzo mediatico che ha coinvolto il Consiglio regionale. Respingo ogni accusa di molestia fisica che mi viene imputata

Il Consigliere regionale Joe Formaggio dichiara:”Mi scuso con la collega Milena Cecchetto se c’è stata qualche incomprensione verbale o gesto male interpretato, e respingo categoricamente ogni accusa di molestia fisica riportata dalla stampa. Spero di incontrare al più presto l’amica Cecchetto in modo da sgonfiare definitivamente questa assurda vicenda”. Conclude Formaggio:” Voglio ricordare che sono più di 14 anni che collaboriamo assieme facendo politica, prima da sindaci e ora da consiglieri regionali, sempre con il massimo rispetto e la stima reciproca. Sono sicuro che questa incomprensione non andrà ad intaccare il nostro rapporto di collaborazione e fraterna amicizia”.