Il caprone che ha fatto impazzire Noventa

Sta già diventando l’idolo di Noventa Vicentina il caprone che ieri imperversava per il quartiere di Noventa 2000 e che è stato inseguito per 4 ore dagli uomini della Polizia Locale Basso Vicentino del comandante Paolo Sartori poi affiancati dagli operatori del servizio sanitario dell’Ulss 8 Berica.

Gli agenti di Sartori, come pure il sindaco Veronese, non si aspettavano certo un’urgenza di questo genere nel loro territorio. Non incidenti, non multe, non controlli o regolazione del traffico, ma l’inseguimento di un caprone sfuggito in mattinata dalla proprietà di un noventano di 55 anni residente in via Frassenara. L’animale ha girato liberamente fino a quando qualche residente non ha deciso di avvertire i vigili e il sindaco.

Il sindaco Veronese, che stava andando ad una riunione dell’Ulss, pensava ad uno scherzo. E invece no, ha dovuto allertare i vigili che dalle 13.30 alle 17.30 hanno inseguito l’animale fino alla cattura, avvenuta in una proprietà privata di via Monte Grappa.

Il comandante ci ha raccontato che, vista la particolare indole dell’animale, ad un certo punto ha allertato il servizio veterinario dell’Ulss che è intervenuto con l’anestetico (poi non usato). Vi era il pericolo che l’animale, dotato di corna abbastanza pronunciate, ferisse qualcuno. Polizia Locale e addetti del servizio sono riusciti a farlo entrare in una proprietà recintata, poi all’interno di un garage ed infine sono riusciti a catturarlo avvalendosi di un laccio. Bilancio: nessun ferito e caprone ‘arrestato’. Il sindaco Veronese la prende sul ridere: “Qualche anno fa fuggirono dei tori, diciamo che… ci è andata bene”. Anche il comandante Sartori non manca di ironia: “Tecnicamente -dice- è clandestino perché non ha documenti né dispositivo auricolare”. Ora sono in corso accertamenti del Servizio Veterinario e non sono esclusi provvedimenti verso il proprietario.