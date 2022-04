I Maneskin conquistano l’Arena di Verona

I Maneskin sono tornati a casa.Dopo i successi internazionali la pluripremiata band romana ha solcato nuovamente un palco italiano, uno dei più prestigiosi, ovvero l’Arena di Verona.Davanti a oltre 12mila persone Damiano, Victoria (che ieri ha festeggiato anche il suo ventiduesimo compleanno), Thomas ed Ethan si sono esibiti, ieri sera, in uno show adrenalinico, 22 brani cantati a squarciagola insieme al pubblico impazzito. Tanto rock e, dopo il “fuck Putin” urlato al Coachella, un rinnovato messaggio di pace, un no alla guerra con la bandiera giallo-blu dell’Ucraina ben in vista.