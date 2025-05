Gruppo di giovani aggredisce un corriere in pieno centro storico: colpito con un pugno e ferito alla testa

Violenta aggressione oggi pomeriggio in centro storico a Vicenza. Come riportano alcune testate locali e alcuni gruppi social locali, un corriere sarebbe stato aggredito appena uscito da un bar in piazza Castello. Qui, 4 giovani l’hanno avvicinato in un tentativo di rapinarlo del portafoglio. L’uomo è quindi stato colpito da un pugno in faccia ed è caduto sbattendo la testa sul selciato. Suem e Polizia Locale sono intervenuti tempestivamente anche grazie all’allarme dei numerosi testimoni presenti. Non si conoscono le generalità nè le condizioni dell’uomo.