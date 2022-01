Grave incidente nel Vicentino: muore motociclista

In aggiornamento

Grave incidente oggi pomeriggio alle 17 in viale Vicenza a Bassano del Grappa, fra l’incrocio per Nove e la Metalba. Un motociclista a bordo di una moto di grossa cilindrata proveniente da Bassano si è scontrato con un’auto che stava entrando in un parcheggio. Fatale l’impatto per il conducente della moto, un uomo di 50 anni. La dinamica è al vaglio della polizia municipale di Bassano accorsa con 4 pattuglie più una dei carabinieri di supporto. Il traffico sulla strada è rimasto bloccato per un paio d’ore.