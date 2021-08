Grandine in Veneto: colpita la sfilata di D&G, fuggi fuggi a Venezia

Un nubifragio e una violenta grandinata hanno colpito nel pomeriggio di ieri, diverse province del Veneto provocando disagi e anche danni a colture. Il maltempo ha interessato, in particolare, le province di Vicenza e Padova che sono state colpite da un breve ma forte nubifragio con forti raffiche di vento miste a tempesta di ghiaccio. Colpita dal maltempo anche la città di Venezia dove una grandinata con chicchi intensi e di piccole medie dimensioni ha bruscamente interrotto una sfilata di Dolce e Gabbana che era in corso all’Arsenale. Era stata allestita una passerella a specchio sulla darsena, che con un gioco ad effetto ottico sembrava far sfilare i modelli sull’acqua. La sfilata ideata a conclusione di una tre giorni di eventi allestiti nella città lagunare è stata colpita dall’improvviso temporale che si è abbattuto sulla passerella poco dopo le 18. La gran parte dei 350 tra clienti e invitati vip alla sfilata sono stati protagonisti di un fuggi fuggi in cerca di riparo nei vicini capannoni dell’Arsenale.