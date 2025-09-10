Giro del Veneto 2025 annullato per motivi di salute dell’organizzatore

Venerdì 12 settembre sarebbe dovuto partire uno degli appuntamenti più importanti per ciclisti Elite e Under 23: il Giro del Veneto, giunto alla sua 33ª edizione. La corsa, articolata su tre tappe, avrebbe toccato località come Quinto Vicentino e Recoaro Terme nella prima tappa, San Bonifacio e Noventa Vicentina nella seconda, e Lendinara e Montagnana nella terza.

Purtroppo, l’organizzatore Adriano Zambon è stato ricoverato in ospedale e, senza la sua presenza, non è stato possibile completare la preparazione dell’evento. Per questo motivo, l’edizione 2025 del Giro del Veneto è stata annullata.

Di conseguenza, anche la penultima tappa, prevista per sabato 13 settembre a Noventa Vicentina in Piazza IV Novembre, non si svolgerà. L’Amministrazione comunale esprime vicinanza a Zambon e gli augura una pronta guarigione.

Si segnala che gli organizzatori stanno valutando la possibilità di riprogrammare la manifestazione per metà ottobre.