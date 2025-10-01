Giovine (FdI): «Zona rossa strumento utile voluto dal Governo Meloni. Ma a Vicenza serve un impegno vero del Comune»

«I dati diffusi oggi dalla Prefettura di Vicenza confermano che la cosiddetta “zona rossa”, introdotta dal Governo Meloni, si è rivelata uno strumento efficace per aumentare la sicurezza e contrastare degrado e illegalità in aree sensibili della città come Campo Marzo, la stazione e il Quadrilatero». Lo afferma il deputato vicentino e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine, commentando l’esito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

«In tre mesi – sottolinea Giovine – sono state controllate oltre 7.500 persone, con decine di ordini di allontanamento emessi nei confronti di soggetti con precedenti per spaccio, reati contro la persona e contro il patrimonio. È la dimostrazione che quando lo Stato decide di esserci, i risultati si vedono. È il Governo Meloni ad aver voluto e reso operativa questa misura, che oggi viene prorogata e ampliata: un segnale concreto di attenzione ai cittadini vicentini».

Al tempo stesso, Giovine richiama l’attenzione sul ruolo del Comune: «Non basta affidarsi solo all’azione delle forze dell’ordine e del Prefetto: la sicurezza urbana passa anche da un’amministrazione comunale capace di mettere in campo politiche di prevenzione, contrasto al degrado e presidio del territorio. Purtroppo, su questo fronte, la giunta Possamai continua a mostrarsi inadeguata: non ci sono strategie né risposte concrete, né in termini di lotta al degrado né di sicurezza integrata».