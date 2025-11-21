GIOVINE: «FDI PRONTA A GUIDARE LE PRIORITÀ DEL VENETO»

Manca poco al voto e il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine illustra le priorità del partito per la prossima legislatura regionale. Con sondaggi che attribuiscono a FdI un numero significativo di futuri eletti a Venezia, Giovine sottolinea la competitività della lista e il peso dei temi considerati strategici: dalle infrastrutture, con la Valdastico Nord e l’elettrificazione della linea ferroviaria Vicenza–Schio, alla riforma della legge sul Turismo, fino alla Sicurezza — in particolare la governance della Polizia Locale — e alla Sanità.