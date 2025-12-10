Giovine (FdI), presentato intergruppo ‘Lavoro e Fragilità’ Welfare e salute le priorità

“Presentato questa mattina l’intergruppo ‘Lavoro e Fragilità’. Focus su disabilità, cronicità e malattie rare. La nostra società sta attraversando una trasformazione profonda: l’evoluzione del mercato del lavoro, l’aumento delle condizioni di cronicità e fragilità, la necessità di garantire tutela e attenzione ai lavoratori con bisogni specifici. L’ambizione è quella di assicurare al Parlamento un laboratorio di confronto tra associazioni, comunità scientifica, parti sociali e mondo produttivo, capace di proporre soluzioni concrete e visioni moderne”. Lo dichiara Silvio Giovine, membro dell’XII Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e promotore dell’intergruppo. “L’intergruppo nasce per ascoltare, comprendere e trasformare in proposte legislative ciò che oggi rappresenta un’urgenza reale per milioni di cittadini. La sfida della fragilità e della cronicità non riguarda solo la sanità ma tocca il cuore del sistema lavoro, della produttività nazionale e della coesione sociale. L’obiettivo è promuovere politiche che favoriscano inclusione lavorativa, benessere organizzativo, tutela dei diritti, prevenzione, valorizzazione della qualità della vita delle persone con disabilità, cronicità o malattie rare. Una sfida complessa, che richiede un approccio integrato tra lavoro, salute e welfare, e che non può prescindere da un solido supporto scientifico e da un aggiornamento costante del quadro conoscitivo”, conclude.