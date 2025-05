GIOVINE (FdI), nasce l’intergruppo per i centri storici

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“Nasce in Parlamento l’intergruppo per la Rivitalizzazione dei Centri Storici”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Silvio GIOVINE, promotore dell’iniziativa e membro delle Commissioni Attività Produttive e Lavoro della Camera dei Deputati. “Una sfida che deve vederci tutti impegnati – prosegue – nell’assicurare centralità ai nostri centri storici, valorizzandone la bellezza, l’identità e la funzione turistica, commerciale e sociale. I centri storici delle nostre Città rappresentano un patrimonio inestimabile in termini culturali, architettonici, sociali ed economici. Purtroppo negli ultimi decenni abbiamo assistito in molti casi ad un lento processo di impoverimento dal punto di vista abitativo, sociale e commerciale di questi importanti spazi urbani che devono essere invece considerati a tutti gli effetti una risorsa strategica da preservare e rilanciare sotto molteplici aspetti. Tra le principali finalità dell’Intergruppo vi sarà lo studio e l’implementazione delle migliori pratiche ed iniziative legislative funzionali ad incentivare il ripopolamento dei centri storici, assicurarne la sicurezza, garantire un’offerta turistica di qualità, valorizzare le attività commerciali, artigianali e in particolare le ‘botteghe storiche’, patrimonio di autenticità unico. Fondamentale sarà il dialogo tra categorie economiche, Pubblica Amministrazione, cittadini, imprese ed associazioni, per avviare un percorso virtuoso per sostenere tutte le attività che generano valore dal punto di vista economico, turistico e culturale. Non è più tempo di indifferenza né di interventi spot. Serve una visione d’insieme che responsabilizzi comuni, regioni e Stato, accompagnata da politiche concrete e immediate capaci di invertire la rotta e tornare a valorizzare questi patrimoni unici per bellezza e potenzialità”.