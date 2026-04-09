Giovine (FdI): “Con finanziamenti da Soros a quali interessi rispondono Pd, Avs e +Europa?”

“Chiedo un’informativa urgente al Governo, su quanto emerso durante la trasmissione Rai Far West che ha mostrato il risultato di un’inchiesta dalla quale emergono ingenti finanziamenti arrivati ad esponenti della sinistra italiana tramite una società no profit svedese legata alla Open society di Soros attraverso l’associazione Agenda fondata da alcune esponenti Pd. Questi soldi, elargiti a partire dalle elezioni politiche del 2022 sono stati destinati a esponenti di Pd, Avs e +Europa a sostegno della loro attività politica. Ciò che lascia perplessi è sicuramente l’entità’, la modalità di erogazione, provenienza di questi finanziamenti ma sopratutto la ritrosia degli interessati a fare chiarezza. Giusto per fare qualche esempio: 77 mila sono stati destinati attraverso questa triangolazione alla deputata Pd Bakkali, oltre 300 mila euro sono stati garantiti a vari candidati di + Europa, 100 mila euro al deputato AVS Fratoianni, la senatrice Cucchi ha addirittura eluso con imbarazzo le domande sul finanziamento di 150 mila euro ricevuto,150 mila euro! Dai beneficiari imbarazzo e silenzio, viene da chiedersi a quali interessi fanno riferimento i parlamentari che hanno beneficiato di queste donazioni? Agli interessi dei cittadini italiani o all’ideologia immigrazionista di un miliardario straniero che da anni cerca attraverso attività speculativa di orientare le politiche delle nazioni soprattutto su modelli sociali e immigrazione? Chi fa politica in Italia deve rispondere solamente agli elettori italiani, all’interesse nazionale e alle istituzioni italiane non certo a centri di influenza finanziaria globale, per giunta verosimilmente opachi”. Lo ha dichiarato in aula alla Camera il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine.