Giovani scienziati di Chiampo tornano vincitori da Roma. Vincono il premio ‘Oltre la Robotica’

Oltre 300 i giovani scienziati lunedì a Roma al Nuovo Teatro Orione per l’edizione 2024 del Premio “Oltre la Robotica” e tra i 40 progetti selezionati durante tutta la stagione #challenge uno dei tre team vincitori è stata la “Campus Valley” dell’Istituto comprensivo “A Faedo” di Chiampo con il progetto scientifico dal titolo IL GIOCAMUSEO, che trasforma la visita ai musei nella parte più divertente delle gite scolastiche.

Il premio “Oltre la Robotica” è istituito dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito per premiare i migliori progetti innovativi della stagione in corso.

Arrivano i complimenti del sindaco Filippo Negro: “Un grande sogno che si avvera per la nostra super “Campus Valley” dell’Istituto comprensivo “A Faedo” di Chiampo , che si aggiudica la finale nazionale della First Lego League di Roma con il progetto scientifico “IL GIOCAMUSEO”. Grazie a questi splendidi studenti e ai loro docenti Concato, Orlando, Nuzzo e Santiagiuliana per averci regalato un’emozione indescrivibile. La nostra Campus Valley è un vero orgoglio per tutti noi! Un ringraziamento anche a tutti gli sponsor che hanno sostenuto la squadra e hanno permesso la trasferta”