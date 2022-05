Gang di ragazzi lancia sassi contro le auto in corsa nel Vicentino. La Polizia li avrebbe individuati

Pericoloso vandalismo a Pove da parte di un gruppo di ragazzini, che nella notte di domenica si è messo a lanciare sassi contro le auto che transitavano lungo la statale 47 e contro quelle parcheggiate vicino alla birreria “Ai Trenti”. La segnalazione è arrivata alle forze dell’ordine da parte di un automobilista di Cassola, A.M. di 34 anni che ha sentito un botto sulla carrozzeria della propria auto, mentre stava transitando in prossimità dello svincolo per Pove. Gli agenti delle volanti sono arrivati ed hanno trovato almeno una trentina di sassi sparsi sulla strada. Sassi staccati dalla massicciata della ferrovia, usata come postazione per il lancio. I poliziotti hanno anche trovato una bici abbandonata sui binari. Episodio analogo vicino ‘Ai Trenti’. Polizia e carabinieri di Bassano avrebbero raccolto elementi per risalire ai responsabili grazie anche alla telecamere di videosorveglianza Ai ragazzi per ora anonimi è stata offerta la possibilità di presentarsi spontaneamente per alleggerire le loro posizioni. Rischiano infatti sanzione e denuncia.